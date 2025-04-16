Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа Сегодня 09:35

Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа

Торговцы бриллиантами предупреждают, что отрасль «остановилась» из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпен снизились примерно до одной седьмой от обычного уровня.

Издание Financial Times пишет, что США являются крупнейшим в мире потребителем алмазов, на них приходится около половины мирового спроса, но они вынуждены импортировать их, поскольку в Штатах нет собственных алмазных рудников.

По словам исполнительного директора Антверпенского алмазного центра Карен Рентмистерс, поставки алмазов из Антверпена «остановились» после того, как Трамп объявил о глобальных пошлинах в этом месяце. Она заявила, что торговые барьеры США по отношению к бриллиантам «не имеют смысла».

По оценкам Rentmeesters, ежедневные поставки теперь составляют только седьмую часть от обычных объемов.

«Алмазная промышленность находится не в лучшем положении», — сказал глава горнодобывающей компании Trustco Resources Ричард Четвод. «Если вы внезапно накладываете на нее пошлины, вы распинаете ее», — добавил он, заявив, что решение Трампа не приведет к росту производства в США.

Обычный бриллиант, прежде чем попасть в руки покупателя, много раз облетает весь мир — между странами-производителями, такими как Ботсвана, торговыми центрами, включая Дубай, и полировальными центрами в Индии.

Единственная часть цепочки поставок, которая находится в США, — это сертификация. Крупнейшее в мире агентство по сертификации, Геммологический институт Америки, базируется в Калифорнии. Процесс доставки бриллиантов в США и обратно для сертификации находится под угрозой.

УНІАН По материалам:

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