Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа

28
Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа
Бриллиантовая промышленность переживает кризис из-за пошлин Трампа
Торговцы бриллиантами предупреждают, что отрасль «остановилась» из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпен снизились примерно до одной седьмой от обычного уровня.
Издание Financial Times пишет, что США являются крупнейшим в мире потребителем алмазов, на них приходится около половины мирового спроса, но они вынуждены импортировать их, поскольку в Штатах нет собственных алмазных рудников.
По словам исполнительного директора Антверпенского алмазного центра Карен Рентмистерс, поставки алмазов из Антверпена «остановились» после того, как Трамп объявил о глобальных пошлинах в этом месяце. Она заявила, что торговые барьеры США по отношению к бриллиантам «не имеют смысла».
По оценкам Rentmeesters, ежедневные поставки теперь составляют только седьмую часть от обычных объемов.
«Алмазная промышленность находится не в лучшем положении», — сказал глава горнодобывающей компании Trustco Resources Ричард Четвод. «Если вы внезапно накладываете на нее пошлины, вы распинаете ее», — добавил он, заявив, что решение Трампа не приведет к росту производства в США.
Обычный бриллиант, прежде чем попасть в руки покупателя, много раз облетает весь мир — между странами-производителями, такими как Ботсвана, торговыми центрами, включая Дубай, и полировальными центрами в Индии.
Единственная часть цепочки поставок, которая находится в США, — это сертификация. Крупнейшее в мире агентство по сертификации, Геммологический институт Америки, базируется в Калифорнии. Процесс доставки бриллиантов в США и обратно для сертификации находится под угрозой.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems