В Китае отреагировали на результаты выборов в США — Finance.ua

В Китае отреагировали на результаты выборов в США
Китай впервые отреагировал на результаты выборов президента США. Пекин надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Китая Мао Нин, которую цитирует The Paper.
Спикера на брифинге спросили о влиянии результатов выборов в США на внешнюю политику Китая. Она подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательная.
«Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — заявила Мао Нин.
В преддверии дня выборов в США пресс-секретаря Министерства иностранных дел попросили прокомментировать обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Однако представитель МИД отказалась комментировать заявления республиканца.
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Выборы президента США
5 ноября в США прошли выборы президента. По предварительным результатам, победу одерживает республиканец Дональд Трамп. Он уже объявил себя новым президентом США.
Кроме того, республиканцы получают большинство в Сенате США и могут принять большинство в Палате представителей.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он выразил надежду на политическое и экономическое сотрудничество Украины и США.
Также Трампа успели поздравить генсек НАТО, президенты Франции, Польши, Литвы, Турции, премьеры Великобритании, Италии, Венгрии, Австрии и другие лидеры.
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