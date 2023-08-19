В Китае открывается дорога, которая сможет заряжать электрокары на ходу — Finance.ua

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В Китае открывается дорога, которая сможет заряжать электрокары на ходу

Технологии&Авто
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В Китае открывается дорога, которая сможет заряжать электрокары на ходу
В Китае открывается дорога, которая сможет заряжать электрокары на ходу
В Китае появляется дорога будущего, которая выходит за рамки своей традиционной роли как простого пути для автомобилей. В дополнение к облегчению передвижения эта магистраль способна генерировать электроэнергию.
Сегмент этой новаторской дороги был построен в Цзинане, провинция Шаньдун. По предварительным оценкам, новая дорожная система будет ежегодно производить электроэнергию на сумму около 15 долларов США с квадратного метра. Такого результата удалось добиться благодаря встраиванию фотоэлектрических панелей непосредственно в дорожное покрытие.
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Участок дороги протяженностью 1,12 километра, покрытый панелями, занимает площадь 5,870 квадратных метров. Китайские инженеры ожидают, что этот сегмент достигнет пиковой мощности в 812 кВм. Интеграция батарей охватывает одну полосу дороги, а также близлежащую обочину. После ввода в эксплуатацию этот комплекс будет интегрирован в городскую электросеть.
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Чжан Хунчао, главный инженер проекта и профессор Университета Тунцзы, предполагает, что такие дорожные системы принесут значительную прибыль в будущем. Он считает, что этот технологический скачок может породить прибыльные услуги, такие как беспроводная зарядка для электромобилей, таким образом диверсифицируя потоки доходов.
Профессор Чжан также рассказал, что китайские власти заключили соглашение с компанией Qualcomm о приобретении их технологий беспроводной зарядки для электромобилей. Комплексный проект рассчитан на разработку в течение 2−3 лет.
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Проектировщики уверяют, что долговечность панелей не будет уступать традиционному асфальту. Выбранные строительные материалы обеспечивают способность дороги выдерживать погрузку от различных типов транспортных средств. Ожидаемый срок службы этого инновационного дорожного покрытия составляет не менее двух десятилетий.

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По материалам:
Avtosota
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