Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели — Finance.ua
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Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели

Технологии&Авто
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Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели
Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели
За июнь во всем мире зарегистрировали 1 260 470 новых электромобилей и Plug-in гибридов. Это новый рекорд по продажам в 2023 году.
Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
Глобальные продажи электромобилей и Plug-in гибридов в июне почти достигли нового рекорда, отстав от предыдущего лучшего результата в 2022 году всего на несколько тысяч автомобилей. Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль был на электротяге.
Всего за 2023 год по всему миру зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов. Они составили около 15% от общего объема продаж автомобилей.

Топ 10 самых популярных электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

  1. Tesla Model Y — 132 593 авто.
  2. Tesla Model 3 — 68 850 авто.
  3. BYD Song Plus — 42 810 авто.
  4. BYD Qin Plus — 42 093 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 36 546 авто.
  6. BYD Dolphin — 26 627 авто.
  7. BYD Han — 23 306 авто.
  8. GAC Aion S — 22 488 авто.
  9. GAC Aion Y — 20 587 авто.
  10. Wuling Bingo — 19 740 авто.

Топ 10 самых популярных брендов электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:

  • BYD — 240 563 авто.
  • Tesla — 211 414 авто.
  • BMW — 45 380 авто.
  • Volkswagen — 45 144 авто.
  • GAC Aion — 45 028 авто.
  • SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.
  • Mercedes-Benz — 33 100 авто.
  • Li Auto — 32 575 авто.
  • Changan — 29 621 авто.
  • SAIC — 26 581 авто.
Неважно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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