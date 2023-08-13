Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели — Finance.ua

Глобальные продажи электромобилей установили новый рекорд: самые популярные модели
За июнь во всем мире зарегистрировали 1 260 470 новых электромобилей и Plug-in гибридов. Это новый рекорд по продажам в 2023 году.
Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
Глобальные продажи электромобилей и Plug-in гибридов в июне почти достигли нового рекорда, отстав от предыдущего лучшего результата в 2022 году всего на несколько тысяч автомобилей. Почти каждый пятый новый зарегистрированный автомобиль был на электротяге.
Всего за 2023 год по всему миру зарегистрировано более 5,8 млн электромобилей и Plug-in гибридов. Они составили около 15% от общего объема продаж автомобилей.
Топ 10 самых популярных электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:
- Tesla Model Y — 132 593 авто.
- Tesla Model 3 — 68 850 авто.
- BYD Song Plus — 42 810 авто.
- BYD Qin Plus — 42 093 авто.
- BYD Yuan Plus — 36 546 авто.
- BYD Dolphin — 26 627 авто.
- BYD Han — 23 306 авто.
- GAC Aion S — 22 488 авто.
- GAC Aion Y — 20 587 авто.
- Wuling Bingo — 19 740 авто.
Топ 10 самых популярных брендов электромобилей и Plug-in гибридов за июнь:
- BYD — 240 563 авто.
- Tesla — 211 414 авто.
- BMW — 45 380 авто.
- Volkswagen — 45 144 авто.
- GAC Aion — 45 028 авто.
- SAIC-GM-Wuling — 37 085 авто.
- Mercedes-Benz — 33 100 авто.
- Li Auto — 32 575 авто.
- Changan — 29 621 авто.
- SAIC — 26 581 авто.
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