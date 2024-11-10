В Китае богачей и компании обязывают пройти налоговые проверки для наполнения местных бюджетов — Finance.ua

В Китае богачей и компании обязывают пройти налоговые проверки для наполнения местных бюджетов Сегодня 22:17 — Мир

В Китае богачей и компании обязывают пройти налоговые проверки для наполнения местных бюджетов, Фото: freepik

Китайские власти активизировали требования к состоятельным гражданам и компаниям относительно проверки налоговых обязательств.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

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Требования по уплате налогов создали тревогу среди состоятельных людей в таких городах, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Многие даже не осознавали, что доходы от их зарубежных инвестиций также подпадают под налогообложение в Китае.

Некоторым лицам даже напомнили о малоизвестных законодательных положениях с 2019 года, обязывающих декларировать иностранные доходы.

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Рост штрафов и конфискаций

Кроме налогов, местные правительства резко увеличили штрафы и конфискации: семь из 16 провинций показали существенный рост доходов от штрафов, причем в Пекине и западном Чунцине рост составил 22,4% и 21,9% соответственно.

Некоторые регионы даже прекратили публиковать данные о штрафных доходах из-за «аномального» роста в последние месяцы.

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