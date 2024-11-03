Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей — Finance.ua

Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей Сегодня 06:19 — Технологии&Авто

Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей

В китайском городе Гуанчжоу началось строительство завода по выпуску летающих автомобилей. Проект реализует китайский производитель электрокаров XPeng.

Об этом пишет cnevpost.com.

Производственная база, построенная по заказу компании Xpeng Aeroht, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей.

Компания XPeng в июле подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. Согласно документу, сначала на заводе будут производиться летательные модули.

Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года компания планировала начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек.

Как заявлял вице-президент компании Ван Тань, владелец такого автомобиля сможет доехать до какого-нибудь красивого места, а затем вывести из багажника летательный аппарат и улететь дальше, куда не сможет проехать колесный транспорт.

По его словам, автомобиль изначально намерены продавать в Китае, а в будущем — последовательно продвигать и на мировом рынке. По предварительной оценке, цена летающего модульного автомобиля составит от 1 до 2 млн ($138−276 тыс.). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.

Китайская столица также намерена расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сфере аварийно-спасательных работ по воздуху и авиаэкспресс-доставки.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.