Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей — Finance.ua

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Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей

Технологии&Авто
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Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей
Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей
В китайском городе Гуанчжоу началось строительство завода по выпуску летающих автомобилей. Проект реализует китайский производитель электрокаров XPeng.
Об этом пишет cnevpost.com.
Производственная база, построенная по заказу компании Xpeng Aeroht, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей.
Компания XPeng в июле подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. Согласно документу, сначала на заводе будут производиться летательные модули.
Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей
Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года компания планировала начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек.
Как заявлял вице-президент компании Ван Тань, владелец такого автомобиля сможет доехать до какого-нибудь красивого места, а затем вывести из багажника летательный аппарат и улететь дальше, куда не сможет проехать колесный транспорт.
Китай запустил строительство завода для производства летающих автомобилей
По его словам, автомобиль изначально намерены продавать в Китае, а в будущем — последовательно продвигать и на мировом рынке. По предварительной оценке, цена летающего модульного автомобиля составит от 1 до 2 млн ($138−276 тыс.). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.
Китайская столица также намерена расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сфере аварийно-спасательных работ по воздуху и авиаэкспресс-доставки.
По материалам:
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