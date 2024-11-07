Экспорт Китая вырос быстрее всего за два года перед угрозой тарифов Трампа — Finance.ua
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Экспорт Китая вырос быстрее всего за два года перед угрозой тарифов Трампа

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В октябре китайский экспорт вырос самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку заводы спешили вывести запасы на основные рынки в ожидании дальнейших тарифов США и Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.
В прошлом месяце исходящие поставки из второй по величине экономики мира выросли на 12,7% в годовом исчислении, что превысило прогноз роста на 5,2% и рост на 2,4% в сентябре.
Импорт упал на 2,3% по сравнению с ожиданиями падения на 1,5%, став отрицательным впервые за четыре месяца.
Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце вырос до 95,27 млрд долл. по сравнению с 81,71 млрд долл. в сентябре.
В прошлом месяце экспорт Китая в США увеличился на 8,1% в годовом исчислении, в то время как исходящие поставки в Европу подскочили на 12,7% за тот же период.
Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привлекла внимание к предвыборному обещанию ввести тарифы на китайский импорт, превышающие 60%, и, вероятно, приведет к перемещению запасов на склады на экспортном рынке Китая.
Тарифная угроза Трампа пугает китайских владельцев фабрик и чиновников, ведь на кону ежегодные поставки на сумму около 500 млрд долл., а торговая напряженность с ЕС, импортировавшим в прошлом году китайских товаров на сумму 466 миллиардов долларов, усилилась.
Экспортный импульс был единственным светлым пятном для экономики, испытывающей трудности, поскольку доверие домохозяйств и бизнеса было подорвано длительным долговым кризисом на рынке недвижимости.
По материалам:
Економічна Правда
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