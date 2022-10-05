В Киевтеплоэнерго объяснили, почему не у всех киевлян есть горячая вода — Finance.ua

В Киевтеплоэнерго объяснили, почему не у всех киевлян есть горячая вода Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Киевтеплоэнерго объяснили, почему не у всех киевлян есть горячая вода

Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин объяснил горожанам, что почти 80% теплосетей Киева исчерпали свой срок эксплуатации, поэтому на отдельных участках случаются повторные повреждения после проведенных гидравлических испытаний.

Поэтому некоторые дома остаются без горячей воды дольше. Услуга возобновляется сразу после завершения повторных ремонтов.

Александр Пелипишин также напомнил, что для подготовки теплосетей к работе в отопительный сезон в городе провели обязательные гидравлические испытания трубопроводов. В этот период было обнаружено и устранено 2200 повреждений.

Объяснение он дал во время горячей линии в контакт-центре 15-51. А адреса, где нет горячей воды, которые предоставляли киевляне, пообещал проверить.

Пелипишин подчеркнул, что если проблема находится в зоне ответственности «Киевтеплоэнерго», районные подразделения проведут необходимые ремонтные работы.

Энергетики уверены, что обнаруженные и устраненные летом повреждения трубопроводов уменьшают количество аварийных ситуаций зимой. В холодный период года устранять порывы на теплосетях готовы 38 аварийных бригад «Киевтеплоэнерго». Это позволит быстрее устранять повреждения.

Читайте также Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии

В настоящее время аварийная служба предприятия насчитывает 1260 работников. В среднем ежедневно в Киеве устраняется 30-40 повреждений тепловых сетей. Кроме того, пока погода разрешает, предприятие производит их плановую замену.

В Киевтеплоэнерго напоминают, что узнавать причины отсутствия коммунальных услуг можно в контакт-центре 15-57. А об энергетике города — в Telegram-канале

Кроме этого, киевляне могут получить консультации по услугам КП «Киевтеплоэнерго» в единой абонентской службе — Коммунальный Концерн «Центр коммунального сервиса».

Проконсультироваться со специалистом ЦКС можно дистанционно, без визита в центры обслуживания. Для этого достаточно выбрать удобный канал связи и формат общения: мессенджер в Facebook, Skype или Telegram. Также работает горячая линия по тел.: (044) 247-40-40.

В ЦКС клиенты «Киевтеплоэнерго» смогут онлайн: передать показания счетчиков; осуществить корректировку показаний и получить перерасчет; проконсультироваться по вопросам начислений или задолженности за тепло и горячую воду; подать заявление и копии документов для заключения договора реструктуризации долга; заказать дубликат счета-уведомления; получить информацию об оплате и способах их осуществления; заказать поверку, замену и опломбирование счетчиков (во время военного положения в случае истечения срока поверки счетчики с учета не снимаются); установить счетчики на учет после поверки или замены.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Вечірній Київ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.