Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика) — Finance.ua

Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика) Сегодня 07:50 — Энергетика

Из-за полномасштабной войны с россией Украину ждет непростой отопительный сезон. Поэтому украинцев призывают активно индивидуально готовиться к предстоящей зиме.

В этой связи Министерство развития общин и территорий дало старт коммуникационной кампании «Готуймося!» и поделилось полезными советами.

Как отмечают в ведомстве, одной из важных мер подготовки является проведение бытовой термомодернизации владельцами квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

УНІАН По материалам:

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