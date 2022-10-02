Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика)

Энергетика
68
Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика)
Из-за полномасштабной войны с россией Украину ждет непростой отопительный сезон. Поэтому украинцев призывают активно индивидуально готовиться к предстоящей зиме.
В этой связи Министерство развития общин и территорий дало старт коммуникационной кампании «Готуймося!» и поделилось полезными советами.
Место для вашей рекламы
Как отмечают в ведомстве, одной из важных мер подготовки является проведение бытовой термомодернизации владельцами квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах.
Украинцам рассказали, как подготовиться к отопительному сезону (инфографика)
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит 💰
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.