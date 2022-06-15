В «Киевтеплоэнерго» объяснили новые начисления в платежках — Finance.ua

В «Киевтеплоэнерго» объяснили новые начисления в платежках

Сегодня 09:04 — Личные финансы

В «Киевтеплоэнерго» объяснили новые начисления в платежках

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работу полотенцесушителей.

Как отмечается, согласно изменениям правительственной Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315, с декабря 2021 года в платежках КП «Киевтеплоэнерго» появилась новая строка — ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома).

Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн.

Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС.

Если в квартире есть бойлер

Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется в соответствии с действующими законодательными нормами.

Хотя строка ФСГ указывается в блоке «Тепловая энергия» (ЦО), однако плата начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.

Пример

В квартире площадью 45,3 кв. м по адресу ул. Шолом-Алейхема, 6 в мае 2022 года по ФСГ израсходовано 0,0175 Гкал (распределено на основе данных о потреблении домом тепловой энергии в соответствии с площадью квартиры, особенностями системы ГВС дома и способом расчета ФСГ, определенным Методикой № 315). Строка ФСГ указана в блоке «Тепловая энергия». Начисленная плата составляет 28,95 грн.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров одобрил три законопроекта, предусматривающих установление моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на период военного положения и 6 месяцев после его завершения;

с 1 июня тарифы на коммунальные услуги в Украине остались неизменными. Власти приняли решение ничего не менять в связи с военной ситуацией в стране.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.