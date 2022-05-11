Кабмін ініціював мораторій на підвищення тарифів для населення — Finance.ua

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Кабмін ініціював мораторій на підвищення тарифів для населення

Вчора 10:02Особисті фінанси
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Кабмін ініціював мораторій на підвищення тарифів для населенняКабмін ініціював мораторій на підвищення тарифів для населення
Кабінет міністрів на засіданні схвалив три законопроєкти, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Далі їх подадуть до ВР.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі», — наголосив голова уряду.
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Шмигаль додав, що у рамках цих законів буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.

Деталі про законопроєкти

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, на своєму засіданні Кабмін з метою реалізації цієї ініціативи схвалив три законопроєкти.
Зокрема, проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» визначає комплекс заходів, спрямованих на збалансування податкового навантаження на суб’єктів ринку природного газу, а також теплогенеруючі та теплопостачальні організації.
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«Пропонується на тимчасовій основі встановити особливості оподаткування відповідних операцій та оптимізувати податкове навантаження на учасників взаєморозрахунків: побутових споживачів в частині ПДФО та суб’єктів відповідних ринків в частині ПДВ та податку на прибуток підприємств», — пояснив Мельничук.
Ще один схвалений на засіданні уряду проєкт закону «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та післявоєнного відновлення» власне і передбачає запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану на всій території України та протягом 6 місяців після після його припинення або скасування.
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«Зокрема, пропонується встановити заборону на підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. При цьому ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягатиме збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року», — уточнив представник уряду у Верховній Раді.
Він додав, що цим законопроєктом також пропонується заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, а також встановити механізми фінансування відповідних гарантій та компенсацій, спрямованих на забезпечення сталого функціонування ринку природного газу та сфери теплопостачання в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.
Крім того, схвалено проєкт закону «Про внесення змін до закону „Про Державний бюджет України на 2022 рік“ про фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та післявоєнного відновлення», який передбачає фінансування запропонованих у попередньому законопроєкті компенсаторних механізмів.
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За матеріалами: Finance.ua
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