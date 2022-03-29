Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії — Finance.ua

Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії

Вчора 09:42 — Особисті фінанси

Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії

Під час оплати житлово-комунальних послуг через муніципальні сервіси комісія не стягується.

Про це нагадує КК «Центр комунального сервісу».

Міська влада просить тих киян, які сьогодні мають фінансову та технічну можливість, оплатити житлово-комунальні послуги, адже від цього залежить безперебійна робота підприємств та оперативна ліквідація аварійних ситуацій на мережах теплопостачання та водопостачання.

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Здійснити оплату можна через особистий кабінет на сайті ЦКС ( https://cks.com.ua/cabinet ), мобільний застосунок «Комуналка», платіжні системи «Ощад24», «Приват24», «Monobank» та інші, через каси банківських установ (про графік їхньої роботи можна дізнатися на офіційних сайтах), на офіційних Telegram-каналах, муніципальних електронних додатках тощо.

Рахунки-повідомлення доступні для оплати в онлайн-режимі, відділеннях банків, мобільних застосунках банківських та фінансових установ.

Провести звіряння нарахувань та розрахунків за особовим рахунком і скористатися іншими сервісами можна через:

розділ «Дистанційне обслуговування» на сайті ЦКС — для оформлення заявок та отримання електронних дублікатів рахунків-повідомлень;

Skype-зв’язок — для отримання консультацій щодо всіх питань з можливістю обміну скан-копій та фото документів;

0-800-404-407 — безкоштовну телефонну лінію для передачі показань лічильників із мобільного;

безкоштовну телефонну лінію для передачі показань лічильників із мобільного; (044) 354-81-25 та (044) 354-81-28 — стаціонарні номери телефонів для передачі показань лічильників;

стаціонарні номери телефонів для передачі показань лічильників; зворотний зв’язок на сайті ЦКС — для оперативних консультацій;

(044)247-40-40 — телефон сall-центру для оперативних консультацій і передачі показань;

телефон сall-центру для оперативних консультацій і передачі показань; мессенджер у Facebook на сторінці «Центру комунального сервісу» — для отримання інформації щодо нарахувань.

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