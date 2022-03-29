Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії — Finance.ua

Міська влада просить тих киян, які сьогодні мають фінансову та технічну можливість, оплатити житлово-комунальні послуги, адже від цього залежить безперебійна робота підприємств та оперативна ліквідація аварійних ситуацій на мережах теплопостачання та водопостачання.
Здійснити оплату можна через особистий кабінет на сайті ЦКС (https://cks.com.ua/cabinet), мобільний застосунок «Комуналка», платіжні системи «Ощад24», «Приват24», «Monobank» та інші, через каси банківських установ (про графік їхньої роботи можна дізнатися на офіційних сайтах), на офіційних Telegram-каналах, муніципальних електронних додатках тощо.
Рахунки-повідомлення доступні для оплати в онлайн-режимі, відділеннях банків, мобільних застосунках банківських та фінансових установ.
Провести звіряння нарахувань та розрахунків за особовим рахунком і скористатися іншими сервісами можна через:
розділ «Дистанційне обслуговування» на сайті ЦКС — для оформлення заявок та отримання електронних дублікатів рахунків-повідомлень;
Skype-зв’язок — для отримання консультацій щодо всіх питань з можливістю обміну скан-копій та фото документів;
0-800-404-407 — безкоштовну телефонну лінію для передачі показань лічильників із мобільного;
(044) 354-81-25 та(044) 354-81-28 — стаціонарні номери телефонів для передачі показань лічильників;
зворотний зв’язок на сайті ЦКС — для оперативних консультацій;
(044)247-40-40 — телефон сall-центру для оперативних консультацій і передачі показань;
мессенджер у Facebook на сторінці «Центру комунального сервісу» — для отримання інформації щодо нарахувань.