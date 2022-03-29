Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії — Finance.ua

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Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісії

Вчора 09:42Особисті фінанси
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Як киянам сплачувати комунальні послуги без комісіїЯк киянам сплачувати комунальні послуги без комісії
Під час оплати житлово-комунальних послуг через муніципальні сервіси комісія не стягується.
Про це нагадує КК «Центр комунального сервісу».
Міська влада просить тих киян, які сьогодні мають фінансову та технічну можливість, оплатити житлово-комунальні послуги, адже від цього залежить безперебійна робота підприємств та оперативна ліквідація аварійних ситуацій на мережах теплопостачання та водопостачання.
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Здійснити оплату можна через особистий кабінет на сайті ЦКС (https://cks.com.ua/cabinet), мобільний застосунок «Комуналка», платіжні системи «Ощад24», «Приват24», «Monobank» та інші, через каси банківських установ (про графік їхньої роботи можна дізнатися на офіційних сайтах), на офіційних Telegram-каналах, муніципальних електронних додатках тощо.
Рахунки-повідомлення доступні для оплати в онлайн-режимі, відділеннях банків, мобільних застосунках банківських та фінансових установ.
Провести звіряння нарахувань та розрахунків за особовим рахунком і скористатися іншими сервісами можна через:
  • розділ «Дистанційне обслуговування» на сайті ЦКС — для оформлення заявок та отримання електронних дублікатів рахунків-повідомлень;
  • Skype-зв’язок — для отримання консультацій щодо всіх питань з можливістю обміну скан-копій та фото документів;
  • 0-800-404-407 — безкоштовну телефонну лінію для передачі показань лічильників із мобільного;
  • (044) 354-81-25 та (044) 354-81-28 — стаціонарні номери телефонів для передачі показань лічильників;
  • зворотний зв’язок на сайті ЦКС — для оперативних консультацій;
  • (044)247-40-40 — телефон сall-центру для оперативних консультацій і передачі показань;
  • мессенджер у Facebook на сторінці «Центру комунального сервісу» — для отримання інформації щодо нарахувань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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