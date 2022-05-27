«Нафтогаз» повышает цену на газ: как изменятся тарифы на коммуналку — Finance.ua

«Нафтогаз» повышает цену на газ: как изменятся тарифы на коммуналку

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«Нафтогаз» повышает цену на газ: как изменятся тарифы на коммуналку

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Однако на тарифах для населения это не отразится.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что „в Украине цена на отопление будет повышена в три раза“, манипулятивная», — говорится в сообщении.

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Как объясняет компания, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установило новые цены на природный газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались Правительством.

«На платежках украинцев это не отразится», — отмечают в «Нафтогазе».

Законопроект, принятый правительством, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.

Справка Finance.ua:

ранее в СМИ появилась информация о том, что Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) более чем в три раза до 29,392 тыс. гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности на сутки вперед).

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