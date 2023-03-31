В Киевской области в этом году планируют восстановить 150 многоквартирных домов — Finance.ua
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В Киевской области в этом году планируют восстановить 150 многоквартирных домов

Недвижимость
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В Киевской области в этом году планируют восстановить 150 многоквартирных домов
В Киевской области в этом году планируют восстановить 150 многоквартирных домов, Фото: koda.gov.ua
В Киевской области до конца текущего года Киевская ОВА совместно с «Фондом энергоэффективности» планирует восстановить и энергомодернизировать не менее 150 многоквартирных домов, пострадавших в результате полномасштабной войны с рф.
Об этом проинформировала пресс-служба КОВА.
В ходе рабочей встречи представители Киевской ОВА и Фонда энергоэффективности подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется восстановление и термомодернизация многоквартирных домов по всей территории столичной области.
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«Эти четыре восстановленных дома в Ирпене, где всего 144 квартиры — первый результат нашей совместной работы. А подписанный меморандум о сотрудничестве — залог того, что такими совместными действиями до конца года восстановим и термомодернизируем еще как минимум 150 таких многоквартирных домов», — отметил заместитель председателя Киевской ОВ Николай Бойко.
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По информации Киевской областной военной администрации, эта инициатива реализуется совместно с Фондом энергоэффективности в рамках программы «ВідновиДІМ».
К участию в программе привлекаются дома, в которых создано объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
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Программа «ВідновиДІМ» финансирует замену или ремонт оконных блоков и блоков балконных дверей, наружных дверей, ремонт повреждений фасадов и покрытия здания, оборудование крышных котельных и инженерных сетей. Уточняется, что полученные средства ОСМД может использовать как для строительных работ, так и для приобретения материалов и оборудования, необходимых для их выполнения.
Кроме того, в КОВА функционирует Программа поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов и других жилых домов, поврежденных в результате боевых действий на Киевщине с внедрением энергоэффективных мероприятий на 2023-2024 годы.
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В рамках этого проекта КОВА будет финансировать работы, которые не могут быть выполнены в рамках работы программы «ВідновиДІМ» или на выполнение которых не хватило средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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