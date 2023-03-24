Шуляк рассказала, кто получит компенсацию за утраченное жилье в первую очередь — Finance.ua

Шуляк рассказала, кто получит компенсацию за утраченное жилье в первую очередь Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Шуляк рассказала, кто получит компенсацию за утраченное жилье в первую очередь

Рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок.

Об этом рассказала председатель комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью Kyiv Post

По ее словам, заявки будут поступать в автоматической очереди, однако предпочтение будет отдаваться военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

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«Если ты гражданин Украины, и у тебя разрушено жилье, ты имеешь право получить компенсацию. Компенсация есть двух видов. Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь жилищный сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах, и умножается на стоимость компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона она будет своя с учетом различных характеристик», — рассказала она.

Сейчас механизм только нарабатывается, как определять эту стоимость. Но он будет максимально приближен к тому, чтобы человек мог купить по рыночной стоимости жилье, которое он пожелает.

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«Мы, кстати, прописали в законе, что не важно, где размещалось разрушенное жилье. Человек сможет использовать жилищный сертификат в любом населенном пункте», — отметила нардеп.

По ее словам, для владельцев частных домов — более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства на приобретение строительных материалов или выполнение строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен.

Например, если у вас был домик в Харьковской области, где рыночная цена до войны — 15 тыс. грн за квадратный метр. Площадь его была 100 квадратных метров. Компенсированные 1,5 млн грн можно будет использовать в любом населенном пункте. Если не хватает денег, можно добавить свои деньги и купить квартиру во Львове.

Источником финансирования, которое можно будет использовать для предоставления таких компенсаций, станет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. В этот фонд были направлены первые 17 млрд грн, арестованные средства дочерних банков «Сбербанка» и других российских банков, работавших в Украине.

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