Стало известно, когда владельцы разрушенного жилья смогут получить компенсацию — Finance.ua

Стало известно, когда владельцы разрушенного жилья смогут получить компенсацию
Заявление о разрушенном и поврежденном жилье можно подать через приложение «Дія» и центры админуслуг. Также можно обратиться к нотариусу. Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять эти заявления в течение месяца.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Все предоставленные информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию после того, как заработает принятый законопроект № 7198. Будут рассматривать их в кратчайшие сроки», — сообщила Шуляк в эфире Украинского радио.
Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять заявления в течение 30 дней с момента их поступления.
«Комиссия должна принять документы от человека, проверить право собственности. Если документов нет, комиссия имеет право по закону обращаться в другие органы власти, чтобы истребовать документы и помочь их собрать. Когда есть правоустанавливающие документы, есть стоимость компенсации, комиссия организует техническое обследование для подтверждения, что дом полностью разрушен и не подлежит восстановлению, или можно делать текущий ремонт», — пояснила Шуляк.
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Она добавила, что у этих процедур комиссия имеет определенное время: 30 дней с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда выписывается сертификат. Поэтому в областях, где больше всего повреждений жилья, на комиссии будет наибольшая нагрузка.
Также Шуляк напомнила, что подавать заявление можно не только через «Дію» и ЦПАУ.
«Есть возможность помочь собрать такие заявления на компенсацию людям и через нотариусов. Будут привлекаться к этому процессу и Центры социальной защиты. Комиссия будет здесь больше организационным штабом», — сказала глава «Слуги Народа».
Она добавила, что комиссия не сможет проводить техническое обследование или влиять на очередность предоставления компенсаций.
«Мы понимаем, что суммы в 17 миллиардов недостаточно. Надеемся на помощь и от международных партнеров, когда будет работать прозрачный и честный механизм. Денис Шмыгаль заверил, что есть определенные средства на восстановление в этом году, а 35 млрд грн прибыли НБУ также будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф», — резюмировала Шуляк.
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