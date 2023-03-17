Зеленский подписал закон о компенсациях за разрушенное имущество — Finance.ua

Зеленский подписал закон о компенсациях за разрушенное имущество Сегодня 17:43 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о компенсациях за разрушенное имущество

Президент Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По закону компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года.

Действует закон в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился). Закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат физические лица — граждане Украины, являющиеся владельцами.

Не могут получить компенсацию лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно — для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

У владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации — и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от рф для возмещения убытков.

Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили ко второму чтению — его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

К заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материала фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:

средства государственного и местных бюджетов;

средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации или другие взыскания с российской федерации;

другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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