В Киевской области разоблачили застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов — Finance.ua
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В Киевской области разоблачили застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов

Криминал
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В Киевской области разоблачили застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов
В Киевской области разоблачили застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов, Фото: golosua.com
В Киевской области разоблачили строительную компанию в уклонении от уплаты налогов на 15 млн грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Аналитики Территориального управления БЭБ в Киевской области установили, что компания на протяжении 2020−2023 годов предоставляла услуги по капитальному ремонту помещений и благоустройству территории, заказчиком которых была Святошинская РГА. За этот период из местного бюджета было перечислено более 143 млн грн на счета общества.
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В то же время должностные лица компании вносили в налоговую отчетность ложные сведения о полученных бюджетных средствах. Такая противоправная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 15 млн грн.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что упомянутое общество имеет признаки фиктивности. В частности, юридический адрес, указанный в личной карточке налогоплательщика и в системе публичных закупок «Prozorro», недействителен, а телефонные номера, указанные в этих информационных системах, не обслуживаются.
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Постановлением суда наложен арест на банковские счета предприятия. Общая сумма фактически арестованных средств составляет 15,2 млн грн.
Следственные действия по ч.1 и ч.3 ст. 212 УК Украины продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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