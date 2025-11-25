0 800 307 555
В Киевской области построят завод по производству флоат-стекла

В Киевской области построят завод по производству флоат-стекла
В Киевской области построят завод по производству флоат-стекла
Компания NovaSklo, входящая в инвестиционную компанию EFI Group, подписала соглашение об обязательствах с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка.
Об этом говорится в релизе, предоставленном Finance.ua.
Сотрудничество направлено на поддержку создания первого в Украине современного производства флоат-стекла, способного удовлетворить стремительно растущий спрос страны в стекле для восстановления.

Что известно об этом

Флоат-стекло — это плоское листовое стекло, которое используется в широком спектре изделий: окнах, зеркалах, столешницах, автомобильном стекле и солнечных панелях. Проект реализует NovaSklo, входящая в EFI Group, украинскую диверсифицированную промышленно-инвестиционную компанию.
Согласно договору, IFC в партнерстве с Японией будет оказывать NovaSklo консультативную поддержку и развитие институциональной состоятельности, сосредотачиваясь на технико-экономическом анализе, оценке рисков и внедрении лучших международных практик устойчивого развития.
Цель сотрудничества — помочь компании привлечь долгосрочное финансирование для реализации проекта.

Сколько привлекли, и куда пойдут деньги

Общий объем инвестиций оценивается примерно в €250 млн.
  • Реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест, а также обеспечит новые возможности для локальных поставщиков, логистических компаний и смежных отраслей.
  • На заводе будут внедрены передовые технологии энергоэффективного и экологичного производства стекла.
  • Это снизит зависимость Украины от дорогого импорта и будет способствовать формированию нового промышленного сектора, укрепляя экономическую устойчивость страны.
Проект предусматривает строительство современного завода по производству флоат-стекла в Киевской области. NovaSklo планирует работать в соответствии с Рамочной программой устойчивого развития IFC, которая гарантирует соблюдение самых высоких международных стандартов в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, а также социальной ответственности.
«Поддержка IFC является важным сигналом доверия украинским инвестиционным проектам. Вместе с партнерами мы привлекаем мировую экспертизу, чтобы создать мощную индустрию строительных материалов в Украине. Именно такой подход позволяет создавать предприятия нового поколения. Мы верим в будущее украинской промышленности и готовы вкладывать в индустриализацию страны даже во время войны», — отметил Игорь Лиски, основатель EFI Group.

Еще одно соглашение

NovaSklo также заключила техническое соглашение о партнерстве с Nippon Sheet Glass Group, одним из ведущих мировых производителей стекла и инновационных технологий, предоставляющим техническую экспертизу и современные технологические решения для производства.
После завершения подготовительной фазы компания планирует привлечь долгосрочное финансирование для реализации проекта, а IFC будет выступать ведущим партнером по обеспечению и мобилизации необходимых инвестиций. Соглашение, подписанное сегодня, является важным этапом развития украинской промышленности и свидетельствует о высоком уровне доверия международных финансовых институтов к инвестиционному потенциалу Украины даже в сложный период.
БизнесИнвестиции
