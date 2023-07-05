В Киевской области пока не готов к зиме каждый второй объект — Finance.ua

В Киевской области пока не готов к зиме каждый второй объект Сегодня 19:48 — Казна и Политика

В Киевской области пока не готов к зиме каждый второй объект

Готовность к отопительному сезону в Киевской области по состоянию на начало июля оценивается в 46%.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Киевской ОГА Александр Попроцкий.

«К началу июля готовность объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства области в среднем составляет 46,3%», — отметил он.

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В общей сложности уже комплексно подготовили 2946 жилых домов; 235 дошкольных учреждений; 222 учебных заведения; 214 заведений здравоохранения.

Отмечается, что ввиду постоянной угрозы разрушений и повреждений инфраструктурных объектов врагом каждый район и территориальная община разработали свои Комплексные планы прохождения отопительного сезона. Это формирование резервов необходимого оборудования и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.

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Кроме того, создается запас мобильного оборудования для оперативного реагирования и на месте решения проблем.

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Економічна Правда По материалам:

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