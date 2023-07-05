Шмыгаль назвал основные задачи во время подготовки к отопительному сезону — Finance.ua

Шмыгаль назвал основные задачи во время подготовки к отопительному сезону
В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал о трех ключевых задачах перед наступлением холодов.
«Задача номер один — завершить плановые ремонты энергетических объектов», — сказал Шмыгаль.
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Вторая задача, по его словам, — надежная защита энергетической инфраструктуры от российских атак. А задача номер три — накопить достаточно ресурсов.
«Сейчас имеем на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд кубометров газа в газохранилищах. К началу отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубометров газа», — рассказал премьер.
Шмыгаль также отметил, что задачи доведены до всех исполнителей, четко определены ответственные. По его словам, вопросы подготовки к отопительному сезону находятся под постоянным контролем.
Напомним, в мае Кабинет Министров утвердил план подготовки и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
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