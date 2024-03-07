В Киевской области отстроили разрушенный оккупантами мост через речку Жерева: деньги выделила Великобритания — Finance.ua

В Киевской области отстроили разрушенный оккупантами мост через речку Жерева: деньги выделила Великобритания Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Киевской области отстроили разрушенный оккупантами мост через речку Жерева: деньги выделила Великобритания

В Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Розважев Иванковской общины — он был взорван российскими захватчиками после ухода из области в марте 2022 года.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Это один из шести мостов, которые будут восстановлены за средства Экспортно-кредитного агентства правительства Великобритании (UKEF). Это первый в Украине проект с таким видом финансирования строительных работ.

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«В дальнейшем планируем расширить этот финансовый инструмент также и на другие объекты и сферы восстановления», — рассказал Найем.

Восстановленный мост через реку Жерева расположен на автомобильной дороге территориального значения и соединяет села Жеревполье и Розважев. В начале полномасштабного вторжения села Иванковской общины оказались под оккупацией. После ухода с Киевщины в марте 2022 года оккупанты разрушили мост — загнали на него автомобиль «Урал», загруженный боеприпасами, и взорвали.

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Последствия акта агрессии оказались ужасными — мост оказался полностью разбит. Кроме того, во время работ по восстановлению моста неоднократно находили взрывоопасные предметы.

Найем отметил, что восстановленный мост значительно упрощает коммуникацию для местных жителей, а также обеспечивает стабильную работу транспортной сети Киевщины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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