В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны — Finance.ua

В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны

21 ноября в Романовке открыли новый мост через Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, станет мемориалом и символом «Дороги жизни».

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

На новом мосту уже установлено освещение и меры безопасности для пешеходов, ведутся работы по установке светофора. Ожидается, что новое сооружение поможет снизить транспортный поток в часы-пик.

Глава города отметил важность моста во время военных событий в Ирпене, когда он спас тысячи мирных жителей и служил для транспортировки раненных, гуманитарной помощи и оружия.

По его словам, во время оккупации Киевщины мост через Ирпень в Романовке спас 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

Я прошу не забывать в постоянном движении авто о том, как этот мост и эта дорога стал нашим путем для спасения, нашей волей к жизни и победе", — сказал он.

Спасатели вспоминают, что в марте 2022 года остатки моста были единственной переправой, по которой могли эвакуироваться люди. Обрушенный мост создал узкий проход, по которому можно было пройти только одному человеку.

Діло По материалам:

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