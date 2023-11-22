В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны — Finance.ua
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В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны

Казна и Политика
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В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны
В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны
21 ноября в Романовке открыли новый мост через Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, станет мемориалом и символом «Дороги жизни».
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
На новом мосту уже установлено освещение и меры безопасности для пешеходов, ведутся работы по установке светофора. Ожидается, что новое сооружение поможет снизить транспортный поток в часы-пик.
Глава города отметил важность моста во время военных событий в Ирпене, когда он спас тысячи мирных жителей и служил для транспортировки раненных, гуманитарной помощи и оружия.
По его словам, во время оккупации Киевщины мост через Ирпень в Романовке спас 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.
Я прошу не забывать в постоянном движении авто о том, как этот мост и эта дорога стал нашим путем для спасения, нашей волей к жизни и победе", — сказал он.
Спасатели вспоминают, что в марте 2022 года остатки моста были единственной переправой, по которой могли эвакуироваться люди. Обрушенный мост создал узкий проход, по которому можно было пройти только одному человеку.
По материалам:
Діло
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