В Яремче продают мост через реку Прут — Finance.ua

В Яремче продают мост через реку Прут
На торги выставили пешеходный мост общей площадью 54,4 кв. м, который находится по адресу: Ивано-Франковская обл., г. Яремче, ул. Дачная, 6.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ГП «СЕТАМ».
Право собственности: согласно договору купли-продажи, 708, 27.03.2007, Кучак Н. В. частный нотариус Ивано-Франковского городского нотариального округа.
Стартовая цена — 677 144,00 грн.
Это не первый мост, который приватизировали и продают в Яремче. В 2004 году стало известно, что известный мост над водопадом Пробой был приватизирован и продан. Договор купли-продажи моста через водопад был заключен в июле 2003 года. А выяснилось это только тогда, когда покупатель обратился в Яремчанский горсовет за разрешением на реконструкцию моста.
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