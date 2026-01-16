В Киевской и Черниговской областях не будут ездить ряд поездов — причины Сегодня 16:10 — Фондовый рынок

В Киевской и Черниговской областях не будут ездить ряд поездов — причины

Из-за обрыва контактного провода ряд поездов на Киевщине и Черниговщине временно не будут курсировать в эти сутки.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Читайте также «Укрзализныця» в ближайшие недели введет динамичные цены на билеты

№ 6041 Киев-Пассажирский — Васильков-Центр.

№ 6044 и № 6046 Васильков-Центр — Киев-Пассажирский.

№ 6906 Киев-Пассажирский — Нежин.

№ 6917 Нежин — Киев-Пассажирский.

Альтернатива:

№ 6912 Киев-Волынский — Нежин.

№ 6923 Нежин — Киев-Киев-Пассажирский.

Также возможны задержки пригородных поездов на участке Киев — Фастов.

Об этом Решение о введении динамичного ценообразования в вагонах СВ вступит в силу в ближайшие недели.Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский. По словам Перцовского, компания готовит комплекс инструментов гибкого тарифообразования для премиального сегмента перевозок.

Председатель правления напомнил, что в рамках программы УЗ-3000 предлагается ограниченное количество мест. С момента запуска программы в начале декабря было реализовано около 80 тыс. мест со средним чеком на уровне 300−400 грн.

Кабинет министров постановлением № 1555 от 2 декабря 2025 года разрешил Министерству развития общин и территорий в рамках реализации программы «Укрзализныци» по бесплатным перевозкам до 3000 км в 2026 году на одного человека пересмотреть тарифы на платные перевозки.

Речь идет, в частности, о возможности повышения тарифов на вагоны СВ и первого класса и привязке стоимости билетов к срокам продаж и спроса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.