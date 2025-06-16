В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось

66
В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось
В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось
В столице продолжается работа по очистке города от ржавых, заброшенных или поврежденных из-за войны автомобилей. К концу весны в Киеве было учтено более 1100 таких машин.
Об этом рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.
По его словам, с марта этого года с улиц Киева убрали около 600 машин. Остается еще чуть более 500, которые уже учтены и ждут вывоза.

Как это работает

При каждой райгосадминистрации созданы специальные комиссии, которые фиксируют заброшенные автомобили, пытаются установить владельца и связаться с ним. Если это удается, то владельцы часто сами забирают машину. Если же нет, то комиссия принимает решение об эвакуации автомобиля на специальную площадку.

Динамика по районам

В Шевченковском районе уже переместили все учтенные заброшенные автомобили — 31 машину. Хорошо продвигается работа и в Дарницком районе: из 188 таких авто осталось всего три. Положительная динамика в Голосеевском, Оболонском и Днепровском районах.
Минимальная активность в Печерском, Подольском и Деснянском районах.
Жителей города также просят и дальше отправлять фото и локации заброшенных или поврежденных авто в своих дворах и на улицах.
Читайте также
Напомним, по данным Института исследований авторынка, за 2024 год украинцы выбраковали 33 500 транспортных средств, что является рекордным показателем в Украине. В 2023 году списали 20 700 авто, в 2022-м — 12 800.
Первое место в рейтинге списанных моделей возглавляет «копейка» — ВАЗ 2101, производство которой началось еще в 1970 году, а средний возраст экземпляров, которые до сих пор на ходу, составляет 45 лет. Второе место заняла «шестерка» ВАЗ 2106 с итогом 1645 авто, третье — ВАЗ модели 2107 — 1278 ед.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems