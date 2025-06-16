В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось — Finance.ua

В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось Сегодня 18:45

В Киеве уже убрали 600 заброшенных авто: сколько еще осталось

В столице продолжается работа по очистке города от ржавых, заброшенных или поврежденных из-за войны автомобилей. К концу весны в Киеве было учтено более 1100 таких машин.

Об этом рассказал глава КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, с марта этого года с улиц Киева убрали около 600 машин. Остается еще чуть более 500, которые уже учтены и ждут вывоза.

Как это работает

При каждой райгосадминистрации созданы специальные комиссии, которые фиксируют заброшенные автомобили, пытаются установить владельца и связаться с ним. Если это удается, то владельцы часто сами забирают машину. Если же нет, то комиссия принимает решение об эвакуации автомобиля на специальную площадку.

Динамика по районам

В Шевченковском районе уже переместили все учтенные заброшенные автомобили — 31 машину. Хорошо продвигается работа и в Дарницком районе: из 188 таких авто осталось всего три. Положительная динамика в Голосеевском, Оболонском и Днепровском районах.

Минимальная активность в Печерском, Подольском и Деснянском районах.

Жителей города также просят и дальше отправлять фото и локации заброшенных или поврежденных авто в своих дворах и на улицах.

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Напомним, по данным Института исследований авторынка, за 2024 год украинцы выбраковали 33 500 транспортных средств, что является рекордным показателем в Украине. В 2023 году списали 20 700 авто, в 2022-м — 12 800.

Первое место в рейтинге списанных моделей возглавляет «копейка» — ВАЗ 2101, производство которой началось еще в 1970 году, а средний возраст экземпляров, которые до сих пор на ходу, составляет 45 лет. Второе место заняла «шестерка» ВАЗ 2106 с итогом 1645 авто, третье — ВАЗ модели 2107 — 1278 ед.

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