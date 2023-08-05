Как утилизировать автомобиль в Украине — Finance.ua

Как утилизировать автомобиль в Украине Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как утилизировать автомобиль в Украине

За 2022 год в Украину ввезли 534 866 подержанных автомобилей. Их средний возраст составлял 12 лет. Из Украины вывезли до 2000 машин. Так что наша страна становится последней точкой, где машины завершают свою жизнь. Когда-нибудь наступает тот момент, когда от машины нужно избавиться.

Об этом пишет OLX.

Три варианта, как утилизировать автомобиль в Украине

9 июля 2023 года вступил в силу новый Закон «Об управлении отходами» . Он обязан регулировать все нормативно-правовые отношения, создавать систему переработки мусора на разных уровнях. Так что новый закон может стать первым шагом к реальному улучшению ситуации.

Что делать, пока закон только начинает действовать и еще не успел создать идеальную систему для утилизации? Чтобы избавиться от своего старого транспорта, не обязательно сдавать авто в утиль. Есть еще несколько разных вариантов, что делать с ненужной машиной в Украине.

Продажа автомобиля для утилизации

Вы можете продать машину специальной компании, имеющей лицензию на дальнейшую переработку машины. Эти фирмы скупают авто, могут их разбирать для последующей продажи запчастей (если они еще исправны), а остальное отправлять на утилизацию.

Преимущества этого способа:

вы получаете немного денег;

вы избавлены от долгого процесса;

сразу отдаете авто и получаете деньги без дополнительных проблем.

Это вариант для тех, кто хочет быстро решить проблему. Нюанс состоит в том, что на 2021 год зарегистрировано 298 предприятий по утилизации . Но лицензии большинства из них были выданы еще в 2013 году. Многие компании располагаются на временно оккупированных территориях. Сколько сегодня таких фирм в реальности — не известно.

Перепродажа авто на запчасти

Еще один вариант — сдать машину на шрот или разборку. Вы можете самостоятельно снять подлежащие эксплуатации детали с машины. Продав их, вы можете заработать немного денег и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду от того, что машина будет гнить.

А еще вы можете сдать авто на шрот полностью компаниям, которые этим занимаются. Особенность в том, что такие фирмы хотят приобрести еще не очень старый автомобиль, спрос на который еще есть в Украине. Так что машина на шрот не подойдет, если она относится к советскому автопарку, например.

Сколько стоит сдать машину на шрот, зависит от марки, состояния машины, года ее выпуска и т. д. Четкого алгоритма, как продать машину на запчасти, тоже нет. Надо просто найти фирму, которая этим занимается, и продать ей машину. Из преимуществ — вы тоже получаете за это деньги.

Отправка автомобиля в официальный пункт утилизации

Последний вариант — сдать машину на пункт приема лома. Как сделать:

Запишитесь в центр МРЭО, чтобы снять машину с учета. Заполните анкету там и разместите все необходимые документы. Возьмите квитанцию ​​на уплату налога, осмотр авто и уплатите их. Криминалист осматривает машину и проверяет ее на совпадение имеющейся в техническом паспорте информации. Получите в МРЭО все документы, подтверждающие снятие машины с учета.

Сумма, положенная для снятия автомобиля с учета, может меняться. В 2023 году эта услуга ориентировочно составляет 225 грн.

Далее машину нужно отогнать на пункту приема лома. Готовить машину никак к этому не нужно. Не стоит искать, как снять номерные знаки с машины или еще откачивать жидкости. Все это делают непосредственно специалисты. Знаки сдают еще в МРЭО. Вместо них дают временные — на разовую поездку.

В месте утилизации машину взвешивают. Далее работники пункта снимают все, что не подлежит утилизации: стекло, обшивку, резину, номерной знак, неметаллические запчасти. После этого машину отдают тяжеловесу, который ее сминает. Последний шаг — машину отправляют на пресс. Ее взвешивают после этого и оплачивают стоимость в соответствии с ценностью металла. Поэтому на сдаче машины в утилизацию можно получить несколько тысяч гривен.

Как работает утилизация в странах ЕС

В странах ЕС есть реальные законы, которыми регулируется утилизация уже вышедших из эксплуатации транспортных средств. Для этого была принята Директива 2000/53/EC в 2021 году. Главное преимущество — законодательство разработано комплексно, учитывая мотивацию к утилизации и ответственность.

Что должны делать государства ЕС для того, чтобы утилизация проходила действительно быстро и полезно для экологии:

исключить из машиностроения вредные элементы как свинец, кадмий, ртуть и шестивалентный хром;

создать в каждой стране системы и необходимые пункты сбора машин и запчастей;

выдавать сертификаты об уничтожении машины и снятии ее с учета;

создать такие условия, чтобы производители или импортеры машин покрывали часть или полную сумму затрат, связанных с утилизацией, снятием с учета.

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В странах ЕС нет четких требований к обязательной утилизации. В этом наш закон и их директива схожи. Однако в Европе используют дополнительные стимулы, побуждающие владельцев машин самостоятельно принимать решения.

У каждой страны ЕС свой набор инструментов. Самые распространенные из них:

экологический налог — он увеличивается вместе с возрастом машины;

запрет на въезд в некоторые зоны на машинах с дизельным двигателем;

скидка на приобретение новой машины, если утилизирована старая;

штрафы, если владелец просто бросил свою машину на улице и отказался ее утилизировать.

В странах Европы законодательство построено так, что сдать машину на утилизацию — рациональный шаг. Так государство заботится и об окружающей среде, и об экономике.

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