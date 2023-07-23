Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика) — Finance.ua

Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика) Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)

Число электроавто в Украине растет. За половину текущего года было ввезено 12 844 электрокара. Это почти столько же, как за весь прошлый год, но в полтора раза больше, чем за весь 2021 год. Последние три года первенство удерживает Nissan Leaf.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Украины

Так, если в 2021 году в страну ввезли 8867 электроавто, и это составляло всего 1,3% от общего количества импортируемых машин, еще в прошлом году это было 2,5% или 13 722 электроавтомобиля. Только за полгода 2023 года в страну уже попали 12 844 электрокара — это 7,2% от общего количества импортируемых машин.

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Важно, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей. Так, в 2021 году было зарегистрировано 673 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году — 554 103, а с января по июнь включительно текущего года — 178 075.

Самой популярной маркой электрокара в 2023 году у украинцев стал Volkswagen. В тройку также попали Tesla и Nissan.

Что касается конкретных моделей, то третий год самым востребованным остается NISSAN LEAF. В топ-3 по популярности попали VolkswagenID.4 и Tesla Model 3.

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