Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика) — Finance.ua

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Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)

Технологии&Авто
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Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)
Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)
Число электроавто в Украине растет. За половину текущего года было ввезено 12 844 электрокара. Это почти столько же, как за весь прошлый год, но в полтора раза больше, чем за весь 2021 год. Последние три года первенство удерживает Nissan Leaf.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Украины
Так, если в 2021 году в страну ввезли 8867 электроавто, и это составляло всего 1,3% от общего количества импортируемых машин, еще в прошлом году это было 2,5% или 13 722 электроавтомобиля. Только за полгода 2023 года в страну уже попали 12 844 электрокара — это 7,2% от общего количества импортируемых машин.
Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)
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Важно, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей. Так, в 2021 году было зарегистрировано 673 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году — 554 103, а с января по июнь включительно текущего года — 178 075.
Самой популярной маркой электрокара в 2023 году у украинцев стал Volkswagen. В тройку также попали Tesla и Nissan.
Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)
Что касается конкретных моделей, то третий год самым востребованным остается NISSAN LEAF. В топ-3 по популярности попали VolkswagenID.4 и Tesla Model 3.
Украинцы за полгода ввезли рекордное количество электроавтомобилей (инфографика)
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По материалам:
Finance.ua
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