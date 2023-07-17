Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото)

Личные финансы
37
Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото)
Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото)
Украинцы стали активнее покупать полностью электрические автомобили. Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов, где они проживают. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
Всего за первую половину 2023 года в Украине купили 12,6 тысячи электромобилей. Это втрое больше показателей 2022 года за аналогичный промежуток времени.

Топ 5 регионов по регистрациям электромобилей:

  1. город Киев — 1686 авто (63% подержанные).
  2. Львовская область — 1641 авто (87% подержанные).
  3. Днепропетровская область — 1102 авто (71% подержанные).
  4. Киевская область — 904 авто (64% подержанные).
  5. Винницкая область — 781 авто (88% подержанные).

Читайте также: Самые популярные новые автомобили, которые украинцы покупали в 2022 году

В сегменте новых электромобилей лидирует кроссовер Volkswagen ID.4. В Киеве было куплено 180 таких авто, в Киевской области — 118 авто, в Днепропетровской области — 105 авто, во Львовской области — 72 авто, а в Винницкой области — 32 авто.

Топ 3 самых популярных подержанных электромобиля из-за рубежа:

  1. Nissan Leaf — во Львовской области (280 авто), в Винницкой области (213 авто), в Днепропетровской области (181 авто).
  2. Volkswagen ID.4 — в Киеве (154 авто).
  3. Tesla Model 3 — в Киевской области (67 авто).
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.