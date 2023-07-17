Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото) — Finance.ua

Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото) Сегодня 19:07 — Личные финансы

Названы самые популярные электромобили в Украине по регионам (фото)

Украинцы стали активнее покупать полностью электрические автомобили. Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов, где они проживают. Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».

Всего за первую половину 2023 года в Украине купили 12,6 тысячи электромобилей. Это втрое больше показателей 2022 года за аналогичный промежуток времени.

Топ 5 регионов по регистрациям электромобилей:

город Киев — 1686 авто (63% подержанные). Львовская область — 1641 авто (87% подержанные). Днепропетровская область — 1102 авто (71% подержанные). Киевская область — 904 авто (64% подержанные). Винницкая область — 781 авто (88% подержанные).

В сегменте новых электромобилей лидирует кроссовер Volkswagen ID.4. В Киеве было куплено 180 таких авто, в Киевской области — 118 авто, в Днепропетровской области — 105 авто, во Львовской области — 72 авто, а в Винницкой области — 32 авто.

Топ 3 самых популярных подержанных электромобиля из-за рубежа:

Nissan Leaf — во Львовской области (280 авто), в Винницкой области (213 авто), в Днепропетровской области (181 авто). Volkswagen ID.4 — в Киеве (154 авто). Tesla Model 3 — в Киевской области (67 авто).

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