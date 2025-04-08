В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест) — Finance.ua

В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест) Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест)

Для повышения уровня безопасности дорожного движения и предварительного предупреждения водителей о приближении к участкам с повышенным уровнем ДТП на ряде столичных улиц устанавливают соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщили в КГГА.

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Специалисты устанавливают дорожные знаки 1.41 «Место концентрации ДТП». К ним добавляются информационные таблички с описанием типа опасности — например, столкновение или наезд на пешехода.

В этом году в столице определены девять участков с повышенным уровнем дорожно-транспортных происшествий, согласно линейному анализу аварийности в 2022—2024 годах и утвержденному Порядку обнаружения аварийно опасных мест.

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Где будут

По результатам исследования на учет взяты следующие участки на магистральных улицах общегородского значения:

перекресток просп. Валерия Лобановского — ул. Демеевская; ул. Васильковская, 8; перекресток просп. Воскресенский — просп. Алишера Навои; перекресток просп. Воскресенский — ул. Черных Запорожцев; перекресток Большая Кольцевая дорога — просп. Литовский; перекресток Большая Кольцевая дорога — ул. Газопроводная; перекресток бульв. Академика Вернадского — просп. Академика Палладина — ул. Академика Ефремова; перекресток Галицкая площадь — бульв. Тараса Шевченко — ул. Дмитриевская; перекресток просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский.

Кроме того, по результатам анализа, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области взяла на учет еще три аварийно опасных участка на дорогах государственного значения в пределах столицы:

М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 15 км + 200 м до 16 км + 200 м; М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 17 км + 600 м до 18 км + 100 м; М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 19 км + 650 м до 20 км + 150 м.

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