В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест) — Finance.ua
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В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест)

Технологии&Авто
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В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест)
В Киеве устанавливают новые дорожные знаки (список мест)
Для повышения уровня безопасности дорожного движения и предварительного предупреждения водителей о приближении к участкам с повышенным уровнем ДТП на ряде столичных улиц устанавливают соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщили в КГГА.
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Специалисты устанавливают дорожные знаки 1.41 «Место концентрации ДТП». К ним добавляются информационные таблички с описанием типа опасности — например, столкновение или наезд на пешехода.
В этом году в столице определены девять участков с повышенным уровнем дорожно-транспортных происшествий, согласно линейному анализу аварийности в 2022—2024 годах и утвержденному Порядку обнаружения аварийно опасных мест.
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Где будут

По результатам исследования на учет взяты следующие участки на магистральных улицах общегородского значения:
  1. перекресток просп. Валерия Лобановского — ул. Демеевская;
  2. ул. Васильковская, 8;
  3. перекресток просп. Воскресенский — просп. Алишера Навои;
  4. перекресток просп. Воскресенский — ул. Черных Запорожцев;
  5. перекресток Большая Кольцевая дорога — просп. Литовский;
  6. перекресток Большая Кольцевая дорога — ул. Газопроводная;
  7. перекресток бульв. Академика Вернадского — просп. Академика Палладина — ул. Академика Ефремова;
  8. перекресток Галицкая площадь — бульв. Тараса Шевченко — ул. Дмитриевская;
  9. перекресток просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский.
Кроме того, по результатам анализа, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области взяла на учет еще три аварийно опасных участка на дорогах государственного значения в пределах столицы:
  1. М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 15 км + 200 м до 16 км + 200 м;
  2. М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 17 км + 600 м до 18 км + 100 м;
  3. М-06 Киев-Чоп (с. Чайки): от 19 км + 650 м до 20 км + 150 м.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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