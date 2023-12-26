В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения — Finance.ua

В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения Сегодня 15:47

В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения, Фото: КМВА

В Киеве будут продолжаться «безопасностные учения» с 25-го по 28-е декабря. В столице планируется развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

«Проходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», — говорят в КГВА.

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Отмечается, что такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи — защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

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