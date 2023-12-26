В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения

309
В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения
В Киеве устанавливают блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения, Фото: КМВА
В Киеве будут продолжаться «безопасностные учения» с 25-го по 28-е декабря. В столице планируется развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.
«Проходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения», — говорят в КГВА.
Читайте также
Отмечается, что такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи — защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.
Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.