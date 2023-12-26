Какие штрафы и наказания «светят» за уклонение от мобилизации — Finance.ua

Какие штрафы и наказания «светят» за уклонение от мобилизации Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Какие штрафы и наказания «светят» за уклонение от мобилизации

В Украине в ближайшее время намерены ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 10 379, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Что именно изменится и на сколько это ударит по карманам уклоняющихся

Кабмин предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодексы и, в частности, значительно увеличить штрафы за военные правонарушения.

Так, за нарушение правил военного учета (например, за уклонение от постановки на учет) предлагается увеличить штраф в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн). Сейчас сумма штрафа составляет 3 400−5 100 грн.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 грн, а должностным лицам будет «светить» от 34 000 до 85 000 грн.

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Стоит отметить, что за нарушение этого законодательства в особый период штраф будет достигать от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.

Кроме того, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех суток.

Добавим, что уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в виде от трех до пяти лет лишения свободы. После принятия изменений в закон данное наказание может применяться в том числе для граждан, отказывающих от прохождения медицинского осмотра.

Почему ответственность за военные правонарушения решили усилить

Целями и задачами проекта Закона, говорится в пояснительной записке, в частности, является усовершенствование с учетом требований военного положения основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме ужесточения административной и уголовной ответственности за военные правонарушения в Кабмине хотят также ввести механизм, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений.

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Речь идет о случаях, когда рассмотрение правонарушений отнесено к ТЦК СП, если лицо не появляется без уважительных причин или без сообщения причин неприбытия на вызов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

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