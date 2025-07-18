В рф торговля переходит на рубли, приток евро и долларов уменьшается — Finance.ua

В рф торговля переходит на рубли, приток евро и долларов уменьшается Сегодня 05:49

В рф торговля переходит на рубли, приток евро и долларов уменьшается

Более половины российского экспорта оплачивается в рублях, а приток иностранной валюты в рф сокращается. Платежи в «дружественных» валютах, в основном юанях, составляют лишь треть поступлений.

Платежи в так называемых дружественных валютах — преимущественно в китайском юане — сейчас составляют лишь треть поступлений в рф. В то же время тенденция такова, что более половины российского экспорта оплачивается в рублях. О распространении платежей в рублях сообщает в своем отчете центральный банк россии.

Bloomberg пишет, что сдвиг происходит на фоне примерно 6% падения объемов экспорта за первые пять месяцев года, обусловленного снижением цен на сырьевые товары.

Центральный банк рф прекратил публиковать детальные цифры об использовании юаня в российской банковской системе. Московская биржа, где юань сейчас является единственной торгуемой валютой, больше не раскрывает обороты. Но по данным газеты «Коммерсант», объемы упали до двухлетнего минимума в мае и остались низкими в июне.

Что касается китайской валюты, то, как пишет издание, доля платежей в юанях упала до 37%, — об этом свидетельствуют данные.

Кроме того, корпоративный спрос на иностранную валюту также сокращается.

УНН По материалам:

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