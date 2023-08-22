В Киеве руководителей коммунального предприятия подозревают в растрате на закупке топлива — Finance.ua

В Киеве руководителей коммунального предприятия подозревают в растрате на закупке топлива Сегодня 15:45 — Криминал

В Киеве руководителей коммунального предприятия подозревают в растрате на закупке топлива

Руководитель одного из коммунальных предприятий Деснянского района Киева и его заместитель сообщили о подозрении по факту растраты 223 тыс. грн на закупках горючего.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Телеграме

Согласно материалам следствия, в сентябре 2021 года коммунальное предприятие провело открытые торги по закупке нефти и дистиллятов. По результатам процедуры закупки победителем было признано общество с самым низким ценовым предложением и был заключен договор о закупке 33 тыс. литров бензина и 102 тыс. литров дизельного топлива.

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В дальнейшем начальник коммунального предприятия и его заместитель заключили ряд дополнительных соглашений к основному договору, что привело к завышению цены на продукцию.

Кроме того, увеличение стоимости за товар повлекло за собой уменьшение количества поставок бензина и дизельного топлива, чем определено закупкой.

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Выводом экономической экспертизы установлено приобретение коммунальным предприятием горюче-смазочных материалов по завышенным ценам более чем на 223 тыс. грн.

Подозреваемым инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход бюджетных средств). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Укрінформ По материалам:

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