СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен — Finance.ua
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СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен

Криминал
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СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен
СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен, Фото: СБУ
Служба безопасности Украины арестовала на Полтавщине имущество российского генерала более чем на 1 миллиард гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«По материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина — начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф», — говорится в сообщении.
В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Среди арестованного имущества — дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м². Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.
Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения рф выехали в россию и получили гражданство страны-агрессора.
Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в рф и временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.
В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружены:
  • военная форма российского образца;
  • запретная советская символика и пропагандистская литература рф;
  • сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в кремле.
В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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