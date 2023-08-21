СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен — Finance.ua

СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен Сегодня 16:13 — Криминал

СБУ арестовала на Полтавщине активы российского генерала более чем на миллиард гривен, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала на Полтавщине имущество российского генерала более чем на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«По материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина — начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф», — говорится в сообщении.

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

Фото: СБУ

Среди арестованного имущества — дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м². Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения рф выехали в россию и получили гражданство страны-агрессора.

Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве.

Фото: СБУ

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в рф и временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.

В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружены:

военная форма российского образца;

запретная советская символика и пропагандистская литература рф;

сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в кремле.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.

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