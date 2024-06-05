В Киеве разоблачили адвоката, предлагавшего прокурорам взятку в размере $200 тыс. — Finance.ua

В Киеве разоблачили адвоката, предлагавшего прокурорам взятку в размере $200 тыс. Сегодня 12:40 — Криминал

В Киеве разоблачили адвоката, предлагавшего прокурорам взятку в размере $200 тыс.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложения взятки в размере 200 тыс. дол. США.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Адвокат предлагал эти средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства относительно его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

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По решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

Напомним, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЕК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на задолженность общества перед госкомпанией, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

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В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств «ПриватБанка». Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

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