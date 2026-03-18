В Киеве построят парковый мост за грантовые средства Вильнюса (фото, место)
В столице построят новый мост в парке по улице Приречной в Оболонском районе.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Где возьмут деньги
Строительство осуществляется за счет мэрии города Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики.
Читайте также
Идея
Пешеходный мост построят через существующую заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны.
Литва с первых дней полномасштабного вторжения является одним из ближайших союзников Украины — помогает оружием, техникой, энергетическим оборудованием, гуманитарными проектами. Идея создать в Киеве мост дружбы — это общая инициатива наших городов и символический знак поддержки украинской столицы от коллег из Вильнюса", — прокомментировал Валентин Мондриевский.
Читайте также
Парковый мост станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной. В ходе подготовки концепции перемен провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями.
По словам Валентина Мондриевского, проект также имеет важную социальную составляющую.
«Мост реализуется за грантовые средства литовской стороны. Для киевлян это, прежде всего, создание еще одного комфортного пространства для прогулок и отдыха. Во время войны такие места имеют особое значение — помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую устойчивость. Кроме того, благоустройство территории сразу предусматривает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступно всем», — добавил Валентин Мондриевский.
Поделиться новостью
