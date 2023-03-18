В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная — Finance.ua
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В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная

Казна и Политика
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В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная
В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная, Фото: КМДА
В столице планируют начать строительство новой двухуровневой развязки — на пересечении улиц Богатырская и Полярная.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Коммунальная корпорация Киевавтодор заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной. Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции», — говорится в сообщении.
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На пересечении двух магистралей будут строить развязку типа «неполный лист клевера». Проектная пропускная способность узла — 11 200 автомобилей в час.
«Это в разы выше перекрестка со светофором, который постоянно задерживает движение, из-за чего образуются пробки в пиковые часы», — отметили в КГГА.
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Проезд с Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод, который будет иметь шесть полос движения. Длина сооружения — 125 м.
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На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе — общий велопешеходный тротуар. Общая протяженность велодорожек — около 2,8 км.
Технико-экономическое обоснование реконструкции развязки уже одобрена соответствующим распоряжением.
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Запланировано, что при регулярном финансировании реконструкция транспортного узла продлится около двух лет.
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По материалам:
Укрінформ
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