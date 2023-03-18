В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная — Finance.ua

В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная Сегодня 23:21 — Казна и Политика

В Киеве построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Богатырская и Полярная, Фото: КМДА

В столице планируют начать строительство новой двухуровневой развязки — на пересечении улиц Богатырская и Полярная.

«Коммунальная корпорация Киевавтодор заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной. Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции», — говорится в сообщении.

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На пересечении двух магистралей будут строить развязку типа «неполный лист клевера». Проектная пропускная способность узла — 11 200 автомобилей в час.

«Это в разы выше перекрестка со светофором, который постоянно задерживает движение, из-за чего образуются пробки в пиковые часы», — отметили в КГГА.

Фото: КГГА

Проезд с Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод, который будет иметь шесть полос движения. Длина сооружения — 125 м.

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На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе — общий велопешеходный тротуар. Общая протяженность велодорожек — около 2,8 км.

Технико-экономическое обоснование реконструкции развязки уже одобрена соответствующим распоряжением.

Запланировано, что при регулярном финансировании реконструкция транспортного узла продлится около двух лет.

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Укрінформ По материалам:

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