УЗ планирует построить новую евроколею до границы с Польшей — Finance.ua

УЗ планирует построить новую евроколею до границы с Польшей Сегодня 10:29 — Казна и Политика

УЗ планирует построить новую евроколею до границы с Польшей

Украина планирует построить ряд евроколей в Польшу. До конца этого года должны завершить строительство первой евроколеи, которая соединит Львов и Варшаву и будет проходить через города Рава-Русская и Гребенное.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita

«Мы до конца 2023 года продлим этот участок во Львов по существующей широкой колее. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава — Львов, без пересадок и смены шасси», — сообщил директор офиса международных проектов «Укрзализныци» Владимир Шемаев.

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Также планируют построить евроколеи из Кракова через Медику и Львов в Ивано-Франковск. Потенциально этот маршрут можно будет продлить по территориям Румынии и Молдовы в Одесский порт.

«До мая 2023 года мы хотим подготовить технико-экономическое обоснование этого проекта. Эта линия может быть важной не только по гражданским причинам, но и по военным, и это повысит шансы на ее финансирование. По крайней мере, такие сигналы мы получаем от Еврокомиссии», — добавил. чиновник «Укрзализныци».

В настоящее время «Укрзализныця» уже заключила договор с польским центральным коммуникационным портом на разработку технико-экономического обоснования скоростной железной дороги Варшава — Львов. Этот проект будут воплощать отдельно от ранее анонсированной ветки до Равы Русской. Также в планах строительство скоростной линии Варшава — Киев.

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