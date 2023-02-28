Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава Сегодня 09:12 — Личные финансы

Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава

«Укрзализныця» с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев — Варшава.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзализныци».

При этом в направлении из Варшавы в Киев увеличенное количество вагонов отправится соответственно 2 марта.

Сообщается, что дополнительные билеты станут доступны исключительно в приложении «Укрзализныци» во вторник в 08:00.

Напомним, что сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более четырех билетов в руки.

Отметим, что из Киева поезд отправится в 18:14, а в Варшаву прибудет в 10:12.

УЗ также напоминает, что во время путешествия по этому маршруту на границе переставляют вагонные тележки. Поэтому вагоны международного стандарта RIC содержат трехместное купе.

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