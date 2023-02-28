Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава — Finance.ua
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Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава

Личные финансы
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Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава
Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поезде Киев — Варшава
«Укрзализныця» с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев — Варшава.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Укрзализныци».
При этом в направлении из Варшавы в Киев увеличенное количество вагонов отправится соответственно 2 марта.
Сообщается, что дополнительные билеты станут доступны исключительно в приложении «Укрзализныци» во вторник в 08:00.
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Напомним, что сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более четырех билетов в руки.
Отметим, что из Киева поезд отправится в 18:14, а в Варшаву прибудет в 10:12.
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УЗ также напоминает, что во время путешествия по этому маршруту на границе переставляют вагонные тележки. Поэтому вагоны международного стандарта RIC содержат трехместное купе.
Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

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По материалам:
РБК-Україна
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