«Борьба со спекулянтами»: Укрзализныця изменила схему продажи билетов — Finance.ua

«Борьба со спекулянтами»: Укрзализныця изменила схему продажи билетов Сегодня 15:14 — Личные финансы

«Борьба со спекулянтами»: Укрзализныця изменила схему продажи билетов

Укрзализныця ввела новые правила выпуска в открытую продажу возвращенных билетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С ноября прошлого года компания изменила правила, чтобы исключить возможность перепродажи билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, в частности на № 67/68 Киев — Варшава — Киев. Продажу этих билетов перевели в онлайн, чтобы за 20 дней до рейса все равносильно могли купить билет.

Однако перекупщики перестроили алгоритмы своих действий на «онлайн-рельсы» и приступили к охоте на билеты с возвратов.

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Укрзализныця провела ряд «контрольных закупок» по объявлениям в сети, где за «комиссию» предлагали найти билеты в Варшаву, и установила сотрудников, участвовавших в этом процессе.

«С 28.01.2023 введена еще одна корректировка в процесс продаж, которая должна не оставить шансов спекулянтам и дать возможность пассажирам проще находить билеты. Кроме открытия продаж ровно за 20 дней до даты поездки в 08:00, все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра», — добавили в компании.

Таким образом, если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ним охотиться или обращаться к «перекупщикам» — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий промежуток времени. А билеты, которые будут сдаваться день в день, будут возвращаться в систему не позднее чем через 30 мин. после сдачи.

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