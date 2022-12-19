Укрзализныця запускает «лыжный экспресс»: маршрут и расписание — Finance.ua

Укрзализныця запускает «лыжный экспресс»: маршрут и расписание Сегодня 17:32 — Фондовый рынок

Укрзализныця на период праздников назначает дополнительный поезд — «лыжный экспресс» № 745/746 Киев — Славское.

Этот поезд доставит пассажиров в горы и вернется в столицу еще до начала комендантского часа.

«Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07», — говорится в сообщении.

Маршрут поезда проходит через станции Святошин, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Економічна Правда По материалам:

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