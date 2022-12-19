Укрзализныця запускает «лыжный экспресс»: маршрут и расписание — Finance.ua
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Укрзализныця запускает «лыжный экспресс»: маршрут и расписание

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Укрзализныця на период праздников назначает дополнительный поезд — «лыжный экспресс» № 745/746 Киев — Славское.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Этот поезд доставит пассажиров в горы и вернется в столицу еще до начала комендантского часа.
«Поезд будет отправляться из Киева с 30 декабря ежедневно в 5:59 и прибывать в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в Киев в 22:07», — говорится в сообщении.
Маршрут поезда проходит через станции Святошин, Коростень, Дубно, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.
Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.
По материалам:
Економічна Правда
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