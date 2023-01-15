Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров — Finance.ua
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Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров

Личные финансы
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Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров
Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров
«Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Отныне для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы основали программу „Железные друзья“: каждый километр путешествия превратится в „обнимашки“ от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки», — говорится в сообщении.
Обнимашки — это баллы, которые накапливает каждый участник программы за километры железнодорожных путешествий.

Каким образом начисляются баллы

Обнимашки генерируются автоматически каждый раз, когда вы путешествуете по железной дороге и используете билеты, приобретенные в мобильном приложении. В счет идут билеты всех пассажиров, купленных через ваш профиль.
В частности:
  • за каждый 1 км поездки в вагоне плацкарт или 2 классе региональных поездов — начисляется 1 обнимашка;
  • за каждый 1 км путешествия в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом «Интерсити+» или 1 классе региональных поездов — насчитывается 2 обнимашки;
  • за каждый 1 км путешествия в вагоне СВ, или 1-м классом «Интерсити+» — насчитывается 3 обнимашки.
За возвращенные билеты обнимашки не начисляются. Также они не начисляются за поездки поездами формирования не Укрзализныци.

Как проверить количество накопленных баллов

Доступные обнимашки отображаются в вашем профиле в центральной части страницы «Железные друзья». У баллов будет срок годности — один год. Также баллы нельзя обменять на деньги или передать кому-то.
Отмечается, что в период с 12 января по 31 марта 2023 включительно за свои первые 10 000 баллов пассажиры получат гарантированные подарки от партнера первого этапа наград — компании Mastercard.
В «Укрзализныце» добавили, что перечень партнеров, бонусов и подарков будет постепенно расширяться.
Кроме того, программа лояльности будет фиксировать и личные рекорды путешественников.
Полные условия программы доступны по ссылке, а приложение Укрзализныци можно скачать здесь.
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По материалам:
Finance.ua
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