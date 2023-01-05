8500 гривен за «закрытые» глаза: украинских водителей предупредили о новых правилах на дорогах — Finance.ua
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8500 гривен за «закрытые» глаза: украинских водителей предупредили о новых правилах на дорогах

Технологии&Авто
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В сентябре украинский парламент зарегистрировал проект закона № 7386. Этим законом предусматривается введение налога для владельцев грузовиков весом более 12 тонн.
Объясняют этот шаг тем, что таким автомобилям разрешено ездить только по специальным дорогам, а многие водители этим правилом пренебрегают.
Об этом стало известно благодаря новому ролику одного из самых популярных украинских блоггеров на YouTube, пишет Znaj.ua.
Понятно, что пока налог еще не введен, однако в ближайшее время он заработает. Если владелец машины будет уклоняться от его уплаты, а еще ездить без прибора, который обеспечивает передачу информации об использовании дорог, то штраф будет налагаться в размере 8500 гривен.
Также известно, что в нашей стране зарегистрировано 9,2 миллиона транспортных средств весом более 12 тонн. По меньшей мере 1,5 миллиона из них — это авто на иностранной регистрации. Многие водители не имеют соответствующих устройств, поэтому грубо нарушают правила.
В результате эти транспортные средства наносят непоправимый ущерб дорожному покрытию, настолько, что его можно будет только полностью менять.
По материалам:
Автотема
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