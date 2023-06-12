В Киеве планируют обустроить укрытия автоматизированной системой открывания — Finance.ua

В Киеве планируют обустроить укрытия автоматизированной системой открывания
В столице планируется оснастить около 3 тысяч укрытий и убежищ автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был гарантирован.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что также городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.
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«Депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, в первую очередь в спальных районах города», — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он добавил, что город работает над оснащением существующих построек гражданской защиты автоматизированной системой доступа.
Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе, а затем их введут во всем городе.
Напомним, в 2022 и 2023 годах Киев уже выделил на обустройство укрытий 1,2 млрд грн.
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