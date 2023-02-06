В Киеве и двух областях — аварийные отключения света, осуществляется импорт электричества
В результате похолодания потребление в энергосистеме растет, а следовательно, сохраняется дефицит электроэнергии — в столице и двух областях применены аварийные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Помимо похолодания на рост потребления электроэнергии в Украине влияет начало рабочей недели. «В стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы — пики потребления», — добавили в Укрэнерго.
Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для полноценного покрытия потребления. Выработанная электроэнергия делится на энергетическую и критическую инфраструктуру, а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Кроме того, в Украину осуществляется импорт электроэнергии.
До всех облэнерго доведены лимиты потребления, на основе которых составляются графики плановых отключений. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме, и для их предупреждения применяются аварийные отключения.
В результате масштабной аварии на подстанции «Укрэнерго» в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.
Отмечается, что ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.
В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.
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