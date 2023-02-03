Дефицит электроэнергии дополнительно «разгонит» инфляцию в 2023 году — НБУ 03.02.2023, 13:38 — Энергетика

Дефицит электроэнергии дополнительно «разгонит» инфляцию в 2023 году — НБУ

Дефицит электроэнергии в Украине вследствие российских обстрелов повлечет за собой дополнительное изменение инфляции на 3 процентных пункта в середине 2023 года, а до конца года будет прибавлять 2 п.п. к темпам роста цен.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Национального банка.

Нехватка света имеет проинфляционный эффект из-за увеличения производственных затрат и сокращения предложения.

Наибольший прямой вклад в себестоимость продукции будет иметь вынужденный переход бизнеса на генераторы, стоимость производимой электроэнергии из которых значительно превышает стоимость электроэнергии для небытовых потребителей. Это влияние усилено высоким спросом на топливо, в частности для нужд генераторов.

На усиление инфляционного давления оказывает влияние также нарушение технологических процессов производства. Этот фактор приводит к сокращению объемов производимой продукции и увеличению затрат, что больше всего отражается на стоимости услуг и ценах энергоемких товаров. Это продукты, нуждающиеся в термической обработке (мясо и молоко, хлеб, сладости, напитки), обогреве и освещении (тепличные овощи, яйца), сложных технологических процессах (масло, бытовая химия, лекарства, строительные товары).

С другой стороны, отключение электроэнергии несколько сдерживает инфляцию из-за уменьшения потребления вследствие физической недоступности торговли и услуг, а также общего снижения внутреннего спроса. В НБУ говорят, что меняется и структура спроса в сторону товаров длительного хранения и для обеспечения энергоавтономности, в то время как потребление товаров и услуг не первой необходимости уменьшается.

Влияние дефицита электроэнергии на годовое изменение индекса потребительских цен НБУ оценило в +0.5 п. п. на конец 2022 года, однако в дальнейшем проинфляционное влияние на показатели инфляции будет расти.

При базовом сценарии он достигнет максимума 3 п. п. во ІІ—ІІІ кварталах 2023 года и снизится до 2 п. п. в конце года.

Економічна Правда По материалам:

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