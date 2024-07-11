В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны

Криминал
20
В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны
В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны, Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве директор благотворительного фонда присвоила средства, которые были назначены на закупку дронов для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.
Следователи полиции Киева уличили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые предназначались для приобретения оборудования на нужды Вооруженных сил Украины.
Читайте также
После получения средств правонарушительница сначала частично осуществляла поставки дронов, но в дальнейшем, не намереваясь выполнять договоренности, прекращала какое-либо общение с инициаторами благотворительных взносов, присваивая деньги себе.
«Мы собрали необходимую доказательную базу и установили трех потерпевших, которые пострадали от действий 34-летней харьковчанки, а в общей сложности обманутые граждане перевели около 10,5 миллиона гривен на счет злоумышленницы», — отметили в полиции.
Читайте также
Фигурантке объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.
Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен. Злоумышленнице грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.