В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны — Finance.ua

В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны Сегодня 19:30 — Криминал

В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была приобрести дроны, Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве директор благотворительного фонда присвоила средства, которые были назначены на закупку дронов для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Следователи полиции Киева уличили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые предназначались для приобретения оборудования на нужды Вооруженных сил Украины.

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После получения средств правонарушительница сначала частично осуществляла поставки дронов, но в дальнейшем, не намереваясь выполнять договоренности, прекращала какое-либо общение с инициаторами благотворительных взносов, присваивая деньги себе.

«Мы собрали необходимую доказательную базу и установили трех потерпевших, которые пострадали от действий 34-летней харьковчанки, а в общей сложности обманутые граждане перевели около 10,5 миллиона гривен на счет злоумышленницы», — отметили в полиции.

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Фигурантке объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен. Злоумышленнице грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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