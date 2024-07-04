Командир воинской части с Кировоградщины подозревается в переплате 12 млн гривен на закупках — Finance.ua

Командир воинской части с Кировоградщины подозревается в переплате 12 млн гривен на закупках Сегодня 03:41 — Криминал

Командир воинской части с Кировоградщины подозревается в переплате 12 млн гривен на закупках, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили командира воинской части из Кировоградской области, который из-за халатности допустил переплату 12 млн гривен на закупки топливных резервуаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что на объявленных воинской частью закупках подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене.

Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн грн.

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В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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