Командир воинской части с Кировоградщины подозревается в переплате 12 млн гривен на закупках — Finance.ua

Командир воинской части с Кировоградщины подозревается в переплате 12 млн гривен на закупках
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили командира воинской части из Кировоградской области, который из-за халатности допустил переплату 12 млн гривен на закупки топливных резервуаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что на объявленных воинской частью закупках подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене.
Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн грн.
В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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