В Киеве будут судить участников организованной группы, завладевших 3,8 млн грн из бюджета Пенсионного фонда Сегодня 13:13 — Криминал

В Киеве будут судить участников организованной группы, завладевших 3,8 млн грн из бюджета Пенсионного фонда

В суд направлен обвинительный акт в отношении шести бывших должностных лиц столичного управления Пенсионного фонда Украины и представителей ряда частных компаний, причастных к завладению бюджетными средствами при выполнении строительных работ и закупке оборудования для государственных учреждений.

Следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками Департамента киберполиции и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры установили, что схема действовала при выполнении работ по капитальному ремонту административных зданий Пенсионного фонда в Киеве, а также при поставке сетевого оборудования для учебных заведений столицы.

По данным следствия, после объявления тендеров победу в закупках одерживали подконтрольные предприятия. В дальнейшем участники схемы завышали стоимость выполненных работ, строительных материалов и оборудования и вносили недостоверные данные в акты выполненных работ.

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Организатором противоправной деятельности была руководитель столичного управления Пенсионного фонда, которая привлекла к схеме представителей подрядных организаций и инженеров технического надзора. Именно они обеспечивали документальное оформление работ с завышенными показателями.

На основании поддельных документов государственные учреждения перечисляли средства за работы и оборудование в объемах, значительно превышающих фактически выполненные работы и поставленные товары.

В результате Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве и Киевской городской государственной администрации нанесен ущерб на общую сумму 3,8 миллиона гривен.

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Шесть фигурантов уведомлены о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, о завладении имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы, служебном подлоге и использовании поддельных документов.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок до трех лет.

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